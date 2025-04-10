Погода в Калининградской области 10 апреля

Днём в четверг, 10 апреля, в Калининградской области ожидается облачная погода с небольшими кратковременными дождями. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура будет в районе +5°C. Ветер, как обещают синоптики, будет северо-западный, около шести метров в секунду. Атмосферное давление — 761 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +4°C. В центре региона дневная температура составит +5°C, на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы ожидается +6°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно чуть теплее (до +1°C), а на востоке региона прохладнее (до −3°C). На территории всего региона пройдут небольшие дожди.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в четверг ждёт облачная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +1,1°C, днём поднимется до +4,3°C, а вечером опустится до +2,7°C. На протяжении всего дня прогнозируется северо-западный ветер. Влажность — на уровне 52–66%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о холодном и ветреном четверге со снежными зарядами.

«В четверг в тыловую часть циклона к нам вновь хлынет поток арктической и неустойчивой воздушной массы: ночью в Калининграде +1...-1℃, на востоке региона до −1...-4℃, на побережье 0...+3℃. Днем всего около +2...+5℃. Начиная с ночи и вплоть до дневных часов ожидаются локальные кратковременные заряды крупы/мокрого снега (в особенности в западной части области, в том числе в Калининграде), переменная облачность/облачно с прояснениями, вечером осадки прекратятся. Ветер северо-западный, умеренный/сильный (5-12 м/с), ночью на побережье в порывах до 14-18 м/с, днем в Калининграде и по всей области порывы до 13-17 м/с», — добавляют синоптики-любители.