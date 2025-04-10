В Калининградскую область паромом доставили ретропаровоз «Победа»

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В Калининградскую область доставили ретропаровоз для Калининградской железной дороги. Его привез паром линии Усть-Луга — Балтийск, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе грузового агента линий ООО «Оборонлогистика».

«Паровоз серии Л-2344 был доставлен морским путем в Калининградскую область на пароме „Маршал Рокоссовский“. Ветеран железных дорог будет принимать участие в мероприятия, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также станет главным локомотивом железнодорожных туристических маршрутов», — уточнили в «Оборонлогистике».

По данным информагентства, паровоз Л-2344, созданный в конце Великой Отечественной войны, получил официальное название «Победа» и стал наиболее массовым в производстве и экономичным советским паровозом и широко применялся в послевоенные годы в ходе восстановительных работ и на строительстве новых промышленных объектов в разных регионах страны.

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