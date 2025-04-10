Ермак: замок Рагнит в Немане не успеют открыть в этом году

Ермак: замок Рагнит в Немане не успеют открыть в этом году
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Замок Рагнит не сможет открыться в текущем году в полном объёме. О том, что у инвестора (работами занимается калининградский предприниматель Иван Артюх) возникли некоторые проблемы с материалами и оборудованием, в четверг, 10 апреля, «Новому Калининграду» рассказал министр культуры и туризма Андрей Ермак.

«Если помните, на конференции „Хранителей руин“ Иван говорил, что замок уже в этом году откроется, — сообщил Ермак. — Однако потом он честно признался, что, к сожалению, та спешка, которая у него присутствовала некоторое время назад, не принесла того результата, на который он рассчитывал. Он перфекционист, пытается всё сделать максимально качественно, поэтому сказал, что сделает небольшое техническое открытие в августе для узкого круга или небольшой фестиваль проведёт, но в целом открытие он решил перенести на следующий год, потому что у него есть серьёзные вопросы, связанные с оборудованием и материалами. Может быть, с этим связана и история с отсрочкой в установке каркаса крыши».

Отметим, что работы в замке Рагнит не останавливаются. В середине февраля этого года в его официальном паблике появились фотографии первого этажа за западного флигеля.

«Ещё недавно здесь были руины и завалы под открытым небом, а теперь — пространство, в которое возвращается жизнь», — написал администратор сообщества.

Монтаж стального каркаса кровли на замке Рагнит переносился уже несколько раз. Сначала сообщалось, что его смонтируют в конце лета или в начале осени 2024 года. Далее сроки сместились на конец осени из-за несоответствия размеров изготовленных конструкций.

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