АТОР: цена тура в Калининградскую область на двоих начинается от 77 тысяч

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Калининградская область заняла третье место по ценовой доступности в апреле 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что отдохнуть на приморских курортах можно за 77 тысяч рублей. Цена актуальна для недельного пакетного тура на двоих (с перелётом из Москвы) в Светлогорск в отель «Олимп». В пансионате «Волна» в Светлогорске можно отдохнуть за 78,3 тысяч, цена тура в Greendorf Hotel & Spa в Зеленоградске начинается от 105 тысяч рублей, в спа-отель «Зеленоградск» — от 107,9 тысяч.

Ранее стало известно, что в Калининградской области нет свободных номеров на лето из-за туристического бума. Об этом, по словам губернатора Алексея Беспрозванных, ему сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак. При этом на сервисах бронирования можно найти сотни предложений о размещении туристов.

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