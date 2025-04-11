АТОР: цена тура в Калининградскую область на двоих начинается от 77 тысяч

Калининградская область заняла третье место по ценовой доступности в апреле 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).



Отмечается, что отдохнуть на приморских курортах можно за 77 тысяч рублей. Цена актуальна для недельного пакетного тура на двоих (с перелётом из Москвы) в Светлогорск в отель «Олимп». В пансионате «Волна» в Светлогорске можно отдохнуть за 78,3 тысяч, цена тура в Greendorf Hotel & Spa в Зеленоградске начинается от 105 тысяч рублей, в спа-отель «Зеленоградск» — от 107,9 тысяч.