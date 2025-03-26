Губернатор: по информации минтуризма, свободных номеров на лето нет

В Калининградской области нет свободных номеров на лето из-за туристического бума. Об этом, по словам губернатора Алексея Беспрозванных, ему сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак. При этом на сервисах бронирования можно найти сотни предложений о размещении туристов.

Губернатор поднял вопрос о туристическом буме на оперативном совещании правительства в среду, обсуждая проблему дефицита субсидированных авиабилетов.

«Я сам смотрю за количеством билетов, которые остаются у нас в продаже с учетом уже начала туристического сезона. В этом году, я чувствую, у нас бум будет туристов. В прошлом году их было 2,2 млн. В этом году мы видим еще порядка 20-25% прироста, — рассказал Беспрозванных. — Министр культуры и туризма докладывает, что уже нет даже номеров свободных на лето. Поэтому вопрос очень важный, чтобы в этот период наши калининградцы могли по льготной цене добираться в те города, которые необходимо». Губернатор сообщил, что провел переговоры в Москве, дополнительный объем билетов будет доступен в начале апреля.

Отметим, что свободные места в отелях Зеленоградска и Светлогорска на предстоящий курортный сезон имеются — в частности, на сервисе бронирования «Островок» и «Яндекс-Путешествия» можно найти сотни предложений на первую неделю июня как в Калининграде, так и в Светлогорске и Зеленоградске.