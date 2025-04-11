Погода в Калининградской области 11 апреля

Днём в пятницу, 11 апреля, в Калининграде ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +10°C. Атмосферное давление — 753 мм, ветер западный, 4 м/с. Вероятность осадков — 56%.
На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +7°C, на востоке области +12°C. На всей территории ожидается небольшой дождь.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу пасмурно. Температура утром +6°C, днём +9°C, вечером +3°C. Влажность составит 100%, давление — 752 мм.В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области » сообщают, что «пятница встречает нас пасмурным небом и слабой плюсовой температурой утром.Теплый атмосферный фронт прошёл регион, в ближайшие часы полностью прекратятся и небольшие дожди по области, далее без осадков. Пасмурная обстановка сохранится до полудня/обеда, а вот далее небо начнёт проясняться, а температура поднимется до +10...+12°С (на побережье +7...+9°С). В общем, с сегодняшнего дня начинается потепление и уже к обеду можно рассчитывать на вполне комфортную погоду».