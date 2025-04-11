Жительница области перевела мошенникам почти 2 млн рублей предоплаты за BMW

Жительница Калининградской области перевела мошенникам почти 2 млн рублей предоплаты за BMW. Об этом сообщило региональное УМВД России в своём телеграм-канале.

Женщина 1978 года рождения нашла на сайте бесплатных объявлений заманчивое предложение о покупке автомобиля BMW. Заинтересовавшись, она связалась с продавцом в мессенджере, где тот уверил её, что нуждается в гарантии не может без предоплаты и оплаты доставки отправить машину в регион. Потерпевшая перевела по полученным банковским реквизитам 1,85 млн рублей. Сообразила она, что попала на уловку мошенников, только после того как лжепродавец попросил её о дополнительных денежных средствах.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ „Мошенничество“», — говорится в сообщении.