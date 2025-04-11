Калининградстат: в хозяйствах области уменьшилось поголовье птицы

Поголовье птицы в хозяйствах всех категорий Калининградской области в 2024 году, по предварительным данным, составило 3 573,1 тыс. голов. На конец февраля 2025 года — 3 177,2 тыс. голов, что на 6,7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает Калининградстат.

По предварительным данным за 2024 год, большая часть поголовья птицы выращивалась в сельскохозяйственных организациях — 3 269,5 тыс. голов (91,5%), в хозяйствах населения содержалось 294,0 тыс. голов птицы (8,2%), в крестьянских (фермерских) хозяйствах — 9,6 тыс. голов (0,3%).

Отмечается, что по производству птицы на убой за январь-декабрь 2024 года Калининградская область находилась на 3-м месте в СЗФО (47,5 тыс.тонн) после Ленинградской области (308,3 тыс.тонн) и Новгородской (111,4 тыс. тонн).

Производство яиц в 2024 году в сельскохозяйственных организациях составило 280,6 млн штук (88,03%), в хозяйствах населения — 38,1 млн штук (11,94%), в крестьянских (фермерских) хозяйствах — 0,09 млн штук (0,03% от общего объёма производства).

По производству яиц в СЗФО по результатам 2024 года Калининградская область также находится на третьем месте. Позицию лидера заняла Ленинградская область — 3 660,2 млн штук, на втором месте разместилась Вологодская— 500,6 млн штук.