Тепло и первые грозы: прогноз погоды в Калининграде на выходные и начало недели

В Калининградскую область возвращается тёплая погода. Последние заморозки на ближайшее время ожидаются в ночь на субботу, сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Недельное похолодание (которое, между прочим, успело отклонить среднюю температуру за 10 дней апреля на 1,5°С ниже нормы) подходит к концу. Вместе со сменой синоптической обстановки прекратится „засилье“ арктического холода: на периферии гребня антициклона „Оливия“ к региону протянется тропическая воздушная масса, которая и будет определять тепло», — говорится в сообщении.

В субботу в Калининграде ночью 0...-3°С, по области до −3...-5°С, на побережье −1...+3°С, переменная облачность и без осадков. Днём в Калининграде и области до +13...+15°С (на побережье +9...+12°С), облачно с прояснениями и без существенных осадков (в течение дня местами не исключён небольшой дождь/морось), на побережье возможна дымка. Ветер ночью и утром преимущественно южный, днём и вечером западный/юго-западный, ночью слабый (2-4 м/с), днём умеренный (4-8 м/с). Атмосферное давление будет понижаться с 759 до 758 мм ртутного столба.

В воскресенье ночью +2...+6°С, облачно с прояснениями и без осадков, ночью и утром вероятен туман/дымка (особенно на западе). Днём в Калининграде и области до +16...+18°С (местами до +19...+20°С), облачно с прояснениями и без осадков, на побережье прохладнее: +13...+17°С. Ветер преимущественно южный/юго-восточный, слабый (3-6 м/с). Атмосферное давление будет понижаться с 758 до 754 мм ртутного столба.

В понедельник ночью +7...+12°С, облачно, местами возможны небольшие дожди. Днём в Калининграде и области до +17...+20°С (местами до +20...+22°С), на побережье до +10...+16°С, облачно с прояснениями и местами (в особенности в центральной и восточной части региона) возможны кратковременные ливни с вероятностью гроз. Во второй половине суток на побережье и западе области вероятны дымка и туман.

Ветер преимущественно южный/юго-западный, после обеда и вечером на побережье и западе переменный на западный/северо-западный, слабый/умеренный (3-7 м/с), при осадках порывистый. Атмосферное давление 755-756 мм ртутного столба.

Во вторник и среду регион продолжит находиться в южном секторе циклонической системы с теплой и неустойчивой воздушной массой: днем до +17...+20°С и выше, при этом близость атмосферных фронтов повысит шансы на облачное небо и периодические осадки, нельзя исключать и грозы.

На вторую половину недели прогнозы подтверждают сохранение тропических воздушных масс. Также возможны ливни и грозы. Похолодание вероятно в конце апреля, однако точные прогнозы делать пока рано, отмечают синоптики.