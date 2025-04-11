В Калининградской области задержали предполагаемого пособника РДК* (фото)

В Калининградской области задержали гражданина России, которого подозревают в пособническое «Русскому добровольческому корпусу» (РДК признан террористической организацией в РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.

«УФСБ России по Калининградской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России, подозреваемого в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации „Государственная измена“», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На опубликованном видео задержанный пояснил, что в июле ему написали с профиля, «выступавшего от имени РДК».

«Просили предоставить информацию по воинским частям, — рассказал задержанный. — Мной была предоставлена видеосъемка территории у погранперехода „Мамоново – Гроново“. Также через Яндекс.Карты и Google.Maps были отсняты воинские части, находящиеся на территории города Мамоново Калининградской области».

В настоящее время, как уточняется, проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств и причин совершения указанной противоправной деятельности.