В Калининградской области задержали предполагаемого пособника РДК* (фото)

В Калининградской области задержали предполагаемого пособника РДК* (фото)
Скриншот с видео, предоставленного пресс-службой УФСБ РФ
Все новости по теме: Терроризм

В Калининградской области задержали гражданина России, которого подозревают в пособническое «Русскому добровольческому корпусу» (РДК признан террористической организацией в РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.

«УФСБ России по Калининградской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России, подозреваемого в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации „Государственная измена“», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На опубликованном видео задержанный пояснил, что в июле ему написали с профиля, «выступавшего от имени РДК».

«Просили предоставить информацию по воинским частям, — рассказал задержанный. — Мной была предоставлена видеосъемка территории у погранперехода „Мамоново – Гроново“. Также через Яндекс.Карты и Google.Maps были отсняты воинские части, находящиеся на территории города Мамоново Калининградской области».

В настоящее время, как уточняется, проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств и причин совершения указанной противоправной деятельности.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter