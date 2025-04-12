Погода в Калининградской области 12 апреля

Погода в Калининградской области 12 апреля

Днём в субботу, 12 апреля, в Калининграде будет облачно, но без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +13-14°C. Атмосферное давление — 759 мм, ветер южный, 4 м/с. Вероятность осадков — 0%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +11°C, на востоке области +16°C. На всей территории осадков не ожидается.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в субботу облачно. Температура утром +6°C, днём +12,8°C, вечером +10,4°C. Влажность днем составит 65%, вечером 81%. Давление — 759 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области » сообщают, что в субботу днем в Калининграде и области «до +13...+15°С (на побережье +9...+12°С), облачно/облачно с прояснениями и без существенных осадков (в течение дня местами не исключен небольшой дождь/морось), на побережье возможна дымка. Ветер ночью и утром преимущественно южный, днем и вечером западный/юго-западный, ночью слабый (2-4 м/с), днем умеренный (4-8 м/с). Атмосферное давление будет понижаться с 759 до 758 мм рт.ст».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter