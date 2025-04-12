Полиция предупреждает о мошеннических приложениях, похищающих персональные данные

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В полиции предупреждают о распространяемых мошенниками под различными предлогами приложениях, способных похищать персональные данные. Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Злоумышленники, в частности, предлагают установить приложение, чтобы с его помощью выполнять за хорошую оплату несложную работу — например, проставлять лайки в соцсетях. Когда человек соглашается и скачивает приложение, на его мобильное устройство распространяется вредоносное программное обеспечение. Также аферисты в ряде случаев предлагают заполнить данные самостоятельно. Например, в мошенническом приложении, помогающем следить за здоровьем, жертве необходимо отслеживать физическую активность или вести дневник питания.

В МВД рекомендуют скачивать на устройство приложения только с проверенных источников.

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