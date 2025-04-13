Погода в Калининградской области 13 апреля

Погода в Калининградской области 13 апреля
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В воскресенье, 13 апреля, в Калининградской области ожидается тёплая погода без осадков при переменной облачности. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Калининграде воздух прогреется до +19°C (ночью температура опустится до +10°C). Ветер синоптики обещают южный, слабый, около четырёх метров в секунду. Атмосферное давление чуть ниже нормы — 757 мм ртутного столба.

Прогноз на воскресенье, который даёт Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, также не обещает осадков и прогнозирует тепло на территории всего региона. Во всех районах области (кроме приморских муниципалитетов, где днём ожидается до +16°С) будет до +20°C. Однако ночные температуры могут опуститься до +3°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») передаёт на воскресенье малооблачную погоду и майское тепло. 13 апреля, по его данным, в Калининграде не будет ни дождя, ни сильного ветра.

Утром температура в Калининграде будет в районе +9,6°C, днём она поднимется до +19,8°C, а вечером опустится до +16,3°C. В течение суток обещают влажность на уровне 97%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что холода отступили от Калининградской области, вероятно, до конца апреля.

В воскресенье, по их данным, в регионе будет облачно с прояснениями и без осадков, а утром вероятен туман/дымка (особенно на западе).

«Днём в Калининграде и области до +16...+18°С (местами до +19...+20°С!), переменная облачность/облачно с прояснениями и без осадков, на побережье прохладнее: +13...+17°С. Ветер преимущественно южный/юго-восточный, слабый (3-6 м/с). Атмосферное давление будет понижаться с 758 до 754 мм ртутного столба», — сообщают администраторы метеопаблика.



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