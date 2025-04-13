Калининградского кинолога наградили медалью ООН (фото)

Калининградского кинолога Юлию Тараско наградили медалью Организации Объединенных Наций. О том, что калининградка с сентября 2024 года находится с миротворческой миссией в Демократической Республике Конго, сообщила в своём телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Награда свидетельствует о самоотверженности и профессионализме полицейских в выполнении их миссий по поддержанию мира и защите гражданского населения в Демократической Республике Конго, — написала Ирина Волк. — Кстати, это не первая командировка Юлии Тараско. В 2020-2022 годах она проходила службу в миротворческой миссии ООН на Кипре».

Ранее Юлия уже была награждена медалью МВД России «За доблесть в службе». В органы внутренних дел она пришла в 2006 году. В первые годы службы работала с немецкими овчарками.