«Вот почему кильки нет на рынке»: очевидцы заметили кита на Балтике (видео)

В Балтийском море, у побережья Калининградской области, заметили кита. Видео с морским гигантом, поднимающим фонтаны брызг, было опубликовано днём 13 апреля в сообществе «Рыбалка в Калининграде — KONIGFISHING».

Авторы ролика уверяют, что кита видели в воскресенье недалеко от Янтарного. Комментаторы уже успели пошутить по этому поводу: «Вот почему кильки нет на рынке».

Напомним, что в июне 2022 года на Куршской косе заметили сильно истощённую самку моржа. Тогда специалисты сделали вывод, что у животного серьёзные проблемы со здоровьем, и забирать её куда-либо было нецелесообразно, «поскольку моржи очень плохо переносят наркоз».