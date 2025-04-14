Погода в Калининградской области 14 апреля

Днем в понедельник, 14 апреля, в Калининградской области ожидается облачная погода, небольшой дождь. Максимальная температура воздуха составит +19°С, сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление — 758 мм ртутного столба, ветер северо-западный, 1 м/c.



На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +13°С, ночью +7°С, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +21°С, ночью +12°С, на всей территории области осадки.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник малооблачно, небольшой дождь. Температура утром +13°С, днём +18°С, вечером +10°С. Атмосферное давление — 757 мм рт.ст. Влажность — до 88%.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», в понедельник днём в Калининграде и области ожидается до +17...+20°С (местами до +20...+22°С), на побережье до +10...+16°С, переменная облачность/облачно с прояснениями, местами (в особенности в центральной и восточной частях региона) возможны кратковременные ливни с вероятностью гроз. Во второй половине суток на побережье и западе области вероятны дымка и туман. Ветер преимущественно южный/юго-западный, после обеда и вечером на побережье и западе переменный на западный/северо-западный, слабый/умеренный (3-7 м/с), при осадках порывистый. Атмосферное давление 755-756 мм рт. ст..

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн в Балтийском море — до 0,5 м.

Как отмечает «Метеонова», в Калининградской области наблюдается цветение ивы, березы и клена. Во вторник из-за осадков концентрация пыльцы заметно снизится, что приведет к улучшению состояния людей, страдающих поллинозом.