Бастрыкину доложили о смерти восьмимесячного мальчика в Калининграде

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Калининградской области Дмитрию Канонерову доложить о ходе проверки по делу о гибели младенца в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства в своём официальном телеграм-канале.

«В средствах массовой информации сообщалось, что в Калининграде местная жительница, несмотря на ухудшение состояния здоровья троих малолетних детей, оставила их под присмотром пожилой родственницы и на несколько дней покинула место жительства. В период её отсутствия состояние 8-месячного мальчика резко ухудшилось, и он скончался», — говорится в релизе.

По факту смерти ребёнка местными следственными органами проводится процессуальная проверка. Кроме того, перед надзорным ведомством инициирован вопрос о передаче материалов возбужденного в органах МВД уголовного дела по ст. 156 УК РФ в производство следователя регионального управления СК России.