Бастрыкину доложили о смерти восьмимесячного мальчика в Калининграде

Бастрыкину доложили о смерти восьмимесячного мальчика в Калининграде
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Преступления против несовершеннолетних

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Калининградской области Дмитрию Канонерову доложить о ходе проверки по делу о гибели младенца в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства в своём официальном телеграм-канале.

«В средствах массовой информации сообщалось, что в Калининграде местная жительница, несмотря на ухудшение состояния здоровья троих малолетних детей, оставила их под присмотром пожилой родственницы и на несколько дней покинула место жительства. В период её отсутствия состояние 8-месячного мальчика резко ухудшилось, и он скончался», — говорится в релизе.

По факту смерти ребёнка местными следственными органами проводится процессуальная проверка. Кроме того, перед надзорным ведомством инициирован вопрос о передаче материалов возбужденного в органах МВД уголовного дела по ст. 156 УК РФ в производство следователя регионального управления СК России.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter