Автобаза правительства области покупает пять автомобилей за 12 млн рублей

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Государственное бюджетное учреждение «Автобаза правительства Калининградской области» приобрело пять автомобилей за 12 млн рублей (2,4 млн за одну машину). Информация размещена на сайте госзакупок.

Торги были объявлены в конце марта 2025 года, на подачу заявок отводилось десять дней. На участие в электронном аукционе заявился один подрядчик. Как отмечается в документации, автобазе правительства потребовались пять черных автомобилей с мощностью двигателя от 100 до 150 л.с., год выпуска — не ранее 2024-го. Автомобили должны иметь коробки передач «вариатор», бензиновые двигатели, климат-контроль, круиз-контроль, подогрев передних сидений и т.п.

Окончательные итоги торгов планируется подвести в понедельник.

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