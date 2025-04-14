Автобаза правительства области покупает пять автомобилей за 12 млн рублей

Государственное бюджетное учреждение «Автобаза правительства Калининградской области» приобрело пять автомобилей за 12 млн рублей (2,4 млн за одну машину). Информация размещена на сайте госзакупок.



Торги были объявлены в конце марта 2025 года, на подачу заявок отводилось десять дней. На участие в электронном аукционе заявился один подрядчик. Как отмечается в документации, автобазе правительства потребовались пять черных автомобилей с мощностью двигателя от 100 до 150 л.с., год выпуска — не ранее 2024-го. Автомобили должны иметь коробки передач «вариатор», бензиновые двигатели, климат-контроль, круиз-контроль, подогрев передних сидений и т.п.

Окончательные итоги торгов планируется подвести в понедельник.