Эксперты: основной трафик мобильных игр пришёлся на рабочее время

Около 40% пользователей мобильных игр играют в них в рабочее время. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на аналитиков оператора сотовой связи T2 (ранее Tele2), проанализировавшего данные по трафику за I квартал 2025 г.

По данным T2, средняя месячная аудитория мобильных игр составляет 5,9 млн пользователей, причем основная аудитория мобильных игр (42%) приходится на пользователей 35–44 лет. 57% игроков составляют женщины.

Регулярность входа в игру заметно варьируется в течение суток, уточнил представитель T2. Если наибольшая доля запусков игр приходится на дневное время (40%), то наименьшая — в ночное (14%). Утром в игры заходят 19% абонентов, а вечером — 27%. Такая динамика может объясняться стремлением отвлечься и расслабиться в перерывах между работой, а в утренние и вечерние часы — между выполнением привычных дел.

Согласно данным исследовательского сервиса «Билайн.Аналитика», первое место среди мобильных игр в I квартале занимает PUBG Mobile, на втором месте — Roblox, а на третьем — Genshin Impact. Мужская аудитория преобладает в шутерах и стратегиях — Call of Duty: Mobile, Fortnite, PUBG Mobile. Женщины чаще играют в UNO и «Говорящего Тома».