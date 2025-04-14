От гроз к летним температурам: погодный обзор на первую половину недели

От гроз к летним температурам: погодный обзор на первую половину недели
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Характер погоды перешёл от холодного межсезонья с ночными морозами и снежными зарядами к двадцатиградусному теплу. Чередующиеся блокирующие антициклоны, удерживающие меридиональную циркуляцию в атмосфере переносят Калининградскую область в тропические воздушные массы. Так, в первой половине недели дневные температуры поднимутся до +18...+22°С и выше. Кроме того, влияние многоцентровой циклонической депрессии над западом Европы обусловит дожди с грозами в понедельник и среду. Об этом сообщают синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В понедельник днём в Калининграде и по области ожидается до +17...+21℃. В прибрежной зоне и на западе региона будет значительно прохладнее (+8...+15℃). В течение дня переменная облачность/облачно с прояснениями, местами ожидаются дожди/ливни, возможны грозы во второй половине дня. В прибрежной зоне и на западе вероятна дымка/туман, которые вечером продвинутся к Калининграду и центральной/восточной части региона. Вечером без существенных осадков. Ветер утром юго-западный, днём и вечером — переменный (на западный/северо-западный/северный), слабый (3-7 м/с).

Во вторник ночью температура достигнет +4...+9℃. Переменная облачность/облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром возможен туман/дымка. Днём в Калининграде и области воздух прогреется до +19...+22℃ (местами до +23℃), на побережье — до +17...+21℃. Малооблачно/переменная облачность, без существенных осадков (не исключены локальные дожди на севере области). Ветер в течение суток юго-восточный, умеренный (4-9 м/с).

В среду ночью ожидается +8...+12℃. Облачно/облачно с прояснениями, возможны небольшие/умеренные дожди в ночные и утренние часы. Днём по области до +17...+22℃ (в зависимости от прояснений), облачно с прояснениями, вплоть до вечера местами возможны небольшие/умеренные дожди. Ветер юго-восточный, умеренный (4-9 м/с).

По предварительным данным, в четверг и пятницу воздух может прогреться до рекордных для этих чисел летних +24...+26℃. «Настоящее лето, ведь среднесуточная температура в эти числа может соответствовать середине июля, что на 10-12°С выше нормы середины апреля», — добавляют синоптики.

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