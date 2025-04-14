В Госдуме предложили сократить женщинам рабочий день на час

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Женщинам необходимо сократить рабочий день «хотя бы на час», чтобы у них было больше времени на семью. Такое мнение высказал депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия»), сообщает «Коммерсант».

Сейчас дети посещают как минимум один кружок или спортивную секцию, отмечает депутат. Матерям сложно успеть на них, если они уходят с работы в 18:00. «В итоге дети получают еще и уставшую маму, а это не лучший пример для подрастающего поколения. Девочки делают выводы, что так они точно не хотят, и уже заявляют, что детей у них не будет», — сказал Антропенко. Почему сопроводить детей до кружка не может отец, он не пояснил.

Депутат добавил, что, даже если у женщины нет семьи и детей, ей тоже требуется лишний свободный час — к примеру, на сборы на работу. Антропенко назвал это «вопросом повышения демографии». «Когда у молодой девушки будет время на выстраивание личной жизни, если она целый день проводит на работе, а потом уставшая едет домой?» — прокомментировал он.

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