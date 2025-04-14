Губернатор пообещал открыть новую детскую поликлинику к Дню города (фото)

Новую детскую поликлинику на ул. Молодой Гвардии в ЖК «Русская Европа» в Калининграде планируется открыть в День города 4 июля. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных во время выезда на объект в понедельник.



Поликлиника занимает два этажа комплекса, имеет отдельный вход и лифт, некоторые кабинеты уже оснащены оборудованием.

«Хороший очень объект, фактически в финальной готовности, сейчас необходимое оборудование закупаем, устанавливаем. Учреждение комплектуется врачами. Планируем в дню рождения города 4 июля произвести запуск», — рассказал губернатор. По его словам, в районе поликлиники необходимо также привести в порядок подъездные пути. Власти Калининграда намерены разместить в этом районе автобусную остановку.

Как сообщили представители Городской детской поликлиники, в новом филиале на Молодой Гвардии предполагается открыть 12 участков — их переведут из филиала ГДП, расположенного на Набережной Трибуца. В настоящее время филиал на Трибуца рассчитан на 24 участка, располагается в приспособленных помещениях, он обслуживает детей, проживающих в новом микрорайоне по ул. Аксакова.

Фото: «Новый Калининград»