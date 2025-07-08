В Калининграде открывают новую детскую поликлинику на ул. Молодой Гвардии (фото)

Новую детскую поликлинику на ул. Молодой Гвардии в Калининграде планируют открыть для пациентов в среду, 9 июля. Накануне открытия учреждение посетил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Здание Городской детской поликлиники на ул. Молодой Гвардии будет относиться к поликлиническому отделению № 1, основной корпус которого находится на ул. Адмирала Трибуца.

«Сюда переезжают 14 875 детей, — рассказала и.о. главного врача Городской детской поликлиники Ирина Кузнецова. — Здесь будет открыто 12 педиатрических участков. 11 сотрудников „переезжают“ с Трибуца сюда вместе с своими участками. На 12-м педиатрическом участке сейчас трудоустраивается новый врач-педиатр. Остальные остаются на Трибуца. <....> Еще один участковый педиатр хочет перейти, кроме этого в сентябре ещё один педиатр и он же врач ультразвуковой диагностики из другого региона принял решение переехать сюда и [трудоустроиться] именно в эту детскую поликлинику».

Для 12 педиатров предусмотрено шесть кабинетов, приём будут вести в две смены. На первом этаже расположены кабинеты узких специалистов (травматолога, ортопеда, лора), массажный кабинет, кабинеты ЛФК, врача неотложной помощи, фельдшера доврачебного приёма, инфекционный кабинет и пункт забора крови.

На втором этаже — кабинеты участковых педиатров и узких специалистов (невролога, эндокринолога, окулиста, уролога, невролога и стоматолога), комплекс физиопроцедурных кабинетов, прививочный кабинет, кабинеты забора венозной крови, ультразвуковой и функциональной диагностики.

Учреждение, по словам Ирины Кузнецовой, получило большую часть оборудования.«Практически все оснащение получили, кроме кабинета ЛФХ. Мы дополучаем последнее оборудование для того, чтобы получить лицензию на кабинет ЛФХ», — отметила исполняющая обязанности главврача.

Она также рассказала, что родители уже могут записаться в новое отделение онлайн. О «переезде» участков, по словам Кузнецовой, было объявлено заранее: «Объявили мы давно, за две с половиной недели. <...> Когда родители начали записываться, то всех оповещали, куда они должны прийти. Участковые сёстры обзвонили некоторых своих пациентов для того, чтобы сказать, что теперь приём будет на Молодой Гвардии».

Рядом с новой поликлиникой оборудована новая автобусная остановка — «Бульвар Снегова».

Ранее учреждение планировали открыть в День города, 4 июля. Называть причину переноса даты открытия в пресс-службе губернатора не стали. Предоставить список адресов, прикреплённых к новому отделению, в региональном минздраве обещали позднее.