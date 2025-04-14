Беспрозванных: поликлиника на Краснопрудной не подходит для медобслуживания

Беспрозванных: поликлиника на Краснопрудной не подходит для медобслуживания
Фото: «Новый Калининград»
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Поликлиника на ул. Краснопрудной не подходит для медицинского обслуживания населения, поскольку находится в приспособленном помещении. Такой вывод сделал губернатор Калининградской области по итогам выезда в медучреждение в понедельник.

«Я там был первый раз и почувствовал, как пациенты, находясь в этой поликлинике, чувствуют себя. Узкие коридоры... Понятно, что это здание не было специально построено под поликлинику, это приспособленное здание, поэтому, конечно, оно не подходит для современного полноценного медицинского обслуживания», — отметил Беспрозванных.

По его словам, принято решение строить для этого микрорайона отдельную большую поликлинику. «Сейчас все необходимые материалы мы готовим на дополнительное финансирование. Но строительство займет примерно три года, поэтому в это время, конечно, пациенты должны тоже получать хорошее обслуживание», — сказал Беспрозванных. По его словам, правительство области поможет действующей поликлинике с ремонтом. Также, по мнению губернатора, необходимо укомплектовать штат врачей, поскольку у пациентов есть вопросы по поводу нехватки кадров. Новую поликлинику планируется построить на ул. Молодой Гвардии, в районе нового ЖК «Русская Европа».

Отметим, что поликлиника на ул. Краснопрудной является одним из филиалов Горбольницы № 4 и обслуживает пациентов восточного микрорайона Калининграда и жителей Московского проспекта и близлежащих.



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