В Калининграде предпринимателя ждет суд за мошенничество при получении соцвыплат

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего индивидуального предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Решение о возбуждении дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных отделом экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Московскому району Калининграда. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в 2024 году индивидуальный предприниматель предоставил в Центр социальной поддержки населения заведомо ложные документы, свидетельствующие о его намерении открыть в областном центре заведение быстрого питания. В рамках соцпроекта на эти цели обвиняемому была перечислена из областного бюджета единовременная денежная выплата в сумме 140 тыс. рублей. Однако полученными средствами обвиняемый распорядился по своему усмотрению, потратив деньги на нужды, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.

На стадии предварительного следствия бизнесмен признал вину в полном объеме и добровольно возместил ущерб, причиненный бюджету. В настоящее время сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.