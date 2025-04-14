В Калининградской области снизилось количество киберпреступлений

В первые три месяца 2025 года в Калининградской области наблюдалось снижение количества киберпреступности (распространения вредоносных программ, взлома паролей, кражи номеров банковских карт и реквизитов, фишинга). Об этом сообщил врио заместителя начальника полиции Денис Русских во время пресс-конференции в понедельник, 14 апреля.

«2839 преступлений в первом квартале у нас состояло, зарегистрировано на территории Калининградской области. 967 (это примерно 30%) составляют именно IT-преступления. 200 из этого списка из 960 это незаконный оборот наркотиков, IT-преступления. Все остальное — это хищение денежных средств, банковских счетов граждан. Практически три четвертых от общего числа этих преступлений. Единичные случаи, слава богу, это проявление экстремизма», — уточнил Русских. Он также добавил, что практически в каждом сегменте преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством, есть положительная динамика.

«Определенные профилактические действия оказывали и мероприятия, которые правоохранительные органы реализуют, — рассказал Русских. — Второе — это достаточно активно и эффективно заработало нормотворчество. Все вы видите и слышите также в средствах массовой информации, насколько включилась активно и государственные думы, и регуляторы в эту тему. Такие определенные новаторские идеи уже реализуются, связанные с самозапретами оформление кредитов. Аналогичный будет, скорее всего, принят запрет оформления сим-карт, определенные периоды охлаждения».

Русских также отметил, что наметившийся тренд на снижение киберпреступности наблюдается в краткосрочном периоде: «Дай Бог, чтобы этот тренд сохранился. Пока еще в краткосрочном периоде, три месяца всего. У нас с 19-го по 24-й год киберпреступность шла вверх. Впервые вот за этот период, три месяца 25-го года, у нас снижение по преступлению в сфере IT. Посмотрим в более долгосрочной перспективе. Пока еще, как говорится, рано хлопать в ладоши, но я увидел, что те меры, которые будут и вступят в силу и летом, и с 1 сентября — они всё-таки к чему-то приведут. Но ещё раз повторю: необходимо чётко держать руку на пульсе и какие-то дополнительные полномочия правоохранителям вменять, банковскими учреждениями».