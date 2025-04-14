УМВД: 80% курьеров мошенников — это несовершеннолетние

В 80% случаев в качестве курьеров мошенников выступают дети от 13 до 18 лет. Об этом сообщили врио заместителя начальника полиции регионального УМВД Денис Русских и заместитель начальника следственного управления УМВД Илья Герасимов во время пресс-конференции в понедельник, 14 апреля.

По словам Герасимова, термин «курьеры» появился сравнительно недавно — два года назад. Курьеры мошенников «забирают средства и переводят их посредством разных платежей» организаторам. «Бывают даже курьеры, которые приезжают из России к нам сюда конкретно. Но научились противоборствовать, научились выявлять и в свое время раскрывать данные преступления, — добавил он. — С большой вероятностью курьеры раскрываются практически почти все. В этом контексте хочу предупредить всех, которые могут думать о молодых людей или о взрослых, которые непосредственно являются участниками данных преступных схем — должно быть четкое понимание неотвратимости наказания даже за невинную вещь, просто передать деньги, может даже небольшие».

Действия детей-курьеров продиктовано получением материального вознаграждения или страхом за родителей. «Так или иначе, мотивы, безусловно, основные — это материальные вознаграждения, которые они получают в качестве бонуса за такие действия. Ну и второе, это новый тренд уже пошел — это под угрозами того, что в отношении родителей будут предприняты какие-то противоправные действия. То есть дети, исходя из того, что любят своих родителей, скрывают от них полученную информацию, делают определенные действия, которые им приходят в мессенджерах и, соответственно, совершают преступления, которые связаны с поджогами банкоматов, машин, органов государственной власти и так далее, объектами социальной инфраструктуры», — рассказал Русских.