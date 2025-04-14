В УМВД рассказали, кто чаще становится жертвой мошенников

Пожилые люди и дети наиболее подвержены случаям дистанционного мошенничества. Об этом рассказали врио заместителя начальника полиции Денис Русских, заместитель начальника следственного управления Илья Герасимов и начальник отдела информации и общественных связей Юлия Хрисанова во время пресс-конференции в понедельник, 14 апреля.

«Благополучные и неблагополучные семьи — абсолютно здесь никакой роли это не играет. Есть и те, которые достаточно успешно в семьях воспитываются, и те, которые у нас детишки не получают должного внимания со стороны старшего поколения, — высказал мнение Денис Русских. — Мы недавно проводили мероприятие на базе одного из банковских учреждений. Меня приятно удивило, что у нас именно пожилое население достаточно активно полгода занялось финансовой грамотностью. Но, к сожалению, на данный момент пока пожилые граждане у нас наиболее подвержены. Может быть, потому что имеют определенные накопления и в то же время имеют определенную оторванность, что называется, от такой активной повседневной жизни».

Как объяснил Герасимов, выманивание денежных средств происходит из-за страха людей за свои финансы и близких, которые преступники «реализовывают». По его словам, молодые люди более подвержены возможности заработать на сторонних платформах или на криптовалюте.

Большинство потерпевших не понимают, что такое криптовалюта, отметила Хрисанова. «Спрашиваешь у него, что такое криптовалюта, как конкретно вы хотели заработать. Человек не понимает. То есть, под этим соусом вымогать деньги можно абсолютно у любого. У нас были заявления в Немане, в Советске, где люди пожилого возраста заводили криптокошельки, брали кредиты и переводили туда деньги. После того, как они приходили в полицию и им объясняли о том, что их обманывают мошенники, они возвращались домой и брали еще раз кредит. Никто не понимает, 90% наших жителей, что такое криптовалюта», — пояснила она.

Третья группа мошенничеств, которую выделил Герасимов, — это «те, которые действительно с техническими «моментами, то есть различные вирусы, трояны и прочие чисто технические аспекты». На устройство скачивается вредоносная программа, из-за чего потерпевший теряет либо деньги, либо свой аккаунт.

«Есть разные уровни, и разный уровень этих мошенников, потому что действительно зачастую звонят и знают так много. Не секрет, что базы данных различных организаций, сообществ, они периодически вытекают в общий доступ. И не надо обладать всеми познаниями, чтобы можно связать одну с другими (грубо говоря, начальника с подчинённым). Все можно посмотреть в какой-нибудь базе данных, условно, по заработной плате, чтобы понимать, что это все работает какая-то организация, — рассказал Герасимов. — Есть такое, когда просто на удачу человек позвонил и смог какую-то сумму вытащить из другого человека. Такие тоже имеют место выйти, даже здесь, в Калининградской области находят, выявляют, пресекают, все раскрывают. Теоретически, можно очень много знать про человека и до какой-то степени его довести. Но это очень долго, это неинтересно. Это как замок кодовый. Проще взломать, если не взломать, перейти к другому сараю и вскрыть его, посмотреть другие. Вопрос, что как бы выгоднее, условно нищему на вокзале стоять или у где-нибудь у церкви, где больше подают. Наверное, у церкви больше подают, но вокзалы чаще. Поэтому есть такие моменты, которые очень теоретически можно разделить».

По словам сотрудников УМВД, при подозрении на мошенничество необходимо прекращать разговор. «Чем дольше вы продолжаете разговор, тем дальше вы себя заводите в тупик, вероятность того, что вы лишитесь своих денег, максимальная. Однозначно первые же несколько секунд прекращать все разговоры», — пояснил Герасимов.