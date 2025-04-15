Погода в Калининградской области 15 апреля

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Днём во вторник, 15 апреля, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Максимальная температура воздуха составит +22°С, сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление — 758 мм ртутного столба, ветер юго-восточный, 5 м/c.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +18°С, ночью +5°С, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +23°С, ночью +10°С, на всей территории области без осадков.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре во вторник ясно. Температура утром +14°С, днём +22°С, вечером +19°С. Атмосферное давление — 757 мм рт. ст. Влажность — до 88%.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», во вторник днём в Калининграде и области ожидается до +19...+22℃ (местами до +23℃), на побережье около +17...+21℃, малооблачно/переменная облачность, без существенных осадков (не исключены локальные дожди, особенно на севере области). Ветер в течение суток юго-восточный, умеренный (4-9 м/с).

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн в Балтийском море — до 0,5 м.

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