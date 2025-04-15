«Ведомости»: в «Сенеже» запускают аналог Высшей комсомольской школы

В мастерской управления «Сенеж» открывают Мастерскую политического образования «Дигория», которая будет действовать при поддержке администрации президента (АП) и Росмолодежи, пишут «Ведомости». Информацию изданию также подтвердил Заурбек Хугаев, который станет руководителем мастерской.

Как пояснил изданию Хугаев, перед Мастерской стоит задача «вырастить новое поколение политической элиты». «Мы не будем заниматься чиновниками — для этого есть другие проекты. Мастерская нацелена на политиков и специалистов политической сферы. Мы сосредоточены на обучении молодых региональных и муниципальных депутатов», — рассказал руководитель проекта.

Как утверждает источник «Ведомостей» в администрации президента, «это будет «современный аналог Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ СССР для молодых специалистов общественно-политической сферы и администраторов молодежной политики». Целью курса является работа «по укреплению ценностного суверенитета», особенно важного в «условиях глобальных перемен, когда формируется новый мировой порядок, а против России развязано гибридное противостояние», сказал собеседник «Ведомостей». Участники программ будут не только проходить идеологическую подготовку, но и получать знания, необходимые для эффективного управления молодежными организациями и участия в политических процессах. Основным заказчиком будет Росмолодежь.