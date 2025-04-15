Власти Калининграда назвали даты репетиций Парада Победы

В мае в Калининграде запланированы три репетиции Парада Победы (0+). Об этом рассказала и.о. председателя комитета по социальной политике горадминистрации Вера Савицкая на оперативном совещании во вторник, 15 апреля.

Совместные тренировки к Параду Победы должны пройти 2 и 5 мая с 21 до 23 часов. Генеральная репетиция запланирована на 7 мая с 10:00. Резервный день — 8 мая с 10:00.

Организационное, звуковое и техническое сопровождение Парада Победы и репетиций обеспечивает администрация Калининграда. Для оказания соответствующих услуг определён подрядчик — индивидуальный предприниматель Александр Шпак.

«Вопрос о безопасности проведения мероприятия рассмотрен на заседании городского организационного комитета с участием представителей силовых структур. Первое заседание состоялось 28 марта. В настоящее время решаются вопросы, связанные с установкой оградительных турникетов, рамок контроля доступа при привлечении частных охранных предприятий», — рассказала Вера Савицкая.