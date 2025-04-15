Власти: решение о проведении «Бессмертного полка» в Калининграде пока не принято

Решение об организации шествия «Бессмертного полка» в Калининграде 9 мая 2025 года пока не принято. Разрешение на проведение мероприятия пока не дали представители силовых структур. Об этом рассказала председатель комитета по связям с общественностью и СМИ администрации города Инна Вербицкая на оперативном совещании во вторник, 15 апреля.

Как сообщила 10 апреля сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева, шествие «Бессмертного полка» в городах России пройдёт 9 мая в смешанном формате, в том числе в традиционном. «Там, где наши региональные отделения движения совместно с местными властями сочтут это возможным по соображениям общественной безопасности, шествие „Бессмертного полка“ в День Победы вновь украсит улицы и площади наших городов», — цитирует Цунаеву «Интерфакс».

В 2024 году организаторы акции «Бессмертный полк» приняли решение отменить традиционные шествия во всех городах России по соображениям безопасности.

В 2020 и 2021 годах акция «Бессмертный полк» проходила 9 мая онлайн из-за пандемии коронавируса, в 2022 году шествие прошло в очном формате, но уже в 2023 году организаторы приняли решение отказаться от проведения традиционной акции.