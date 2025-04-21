Облвласти: акция «Бессмертный полк» в Калининграде пройдёт в очном формате

Облвласти: акция «Бессмертный полк» в Калининграде пройдёт в очном формате
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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В этом году акция «Бессмертный полк» (0+) в Калининграде пройдёт в очном формате. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Алексей Беспрозванных.

«Шествие начнём после военного парада в 11:00 от улицы Черняховского по Гвардейскому проспекту до мемориала 1200 воинам-гвардейцам. Для многих россиян акция стала традицией, в том числе и для моей семьи. Обязательно приму участие в шествии. Приглашаю вместе пройти в строю „Бессмертного полка“ и отдать дань памяти родным, кто воевал в Великую Отечественную войну и трудился в тылу во имя Великой Победы», — написал глава региона.

Также губернатор пообещал проинформировать жителей области, где можно будет сделать фотографию и штендер для акции.


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