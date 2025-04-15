В мэрии уточнили, где в Калининграде до конца года благоустроят контейнерные площадки

До конца 2025 года в Калининграде планируется обустроить 23 контейнерных площадки. Из них по одному адресу работы уже завершены, еще по одному в настоящее время идет приёмка. Кроме того, навесом в районе Интернациональной,60-62, залито бетонное основание и ожидается установка ограждения. Однако подрядчик отстает от сроков. За нарушение исполнения контракта предусмотрена ответственность. Об этом, по данным пресс-службы горадминистрации, на оперативном совещании во вторник сообщил председатель комитета городского хозяйства и строительства Максим Федосеев.

Помимо этого, до конца года предстоит обустроить контейнерные площадки по следующим адресам: пер. Арзамасский,8А, ул. Интернациональная,60-62, ул. Лесопильная,68, ул. Судостроительная,45 (подъездной путь), ул. Литовский вал,89А, пер. Иртышский,4, ул. Подп. Емельянова,80, ул. Аллея Смелых,24, ул. З. Космодемьянской,2-8, ул. Багратиона,93, ул. Мира,10, ул. Мира,10 (дополнительная), ул. Ермака,8, ул. Репина,46, ул. Киевская,112, ул. Батальная,71, ул. Комсомольская,37, ул. Богатырская,26‑28. пер. Майский,1, ул. Пионерская,60, ул. Ракитная,9-15, ул. Космическая,36.

Также до конца года планируется отремонтировать площадки на ул. Дзержинского,78, ул. Школьной,3‑5, и в районе ул. Грекова — ул. Кронштадтской.