Глава СВР Нарышкин: НАТО укрепляет позиции на границе с Калининградской областью

Североатлантический альянс укрепляет свои военные позиции на границе с Калининградской областью России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в комментарии белорусскому телеканалу «Первый информационный». Его слова приводит РИА Новости.

По словам Нарышкина, Россия видит рост агрессивных устремлений по отношению к РФ и Белоруссии со стороны государств блока НАТО. Эта агрессия проявляется в скрытых формах. Нарышкин уточнил, что это проявляется в деятельности спецслужб иностранных государств.

«Кроме того, мы видим повышение военных приготовлений стран НАТО, в том числе укрепление их позиций на границах с Республикой Беларусь, с Россией, с Калининградской областью России», — сказал он.