Полиция предупредила россиян о поддельных сообщениях от «Госуслуг»

В России распространяется информация о рассылках подозрительных сообщений якобы от сервиса «Госуслуги». Об этом в своём телеграм-канале сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Ведомство отметило, что злоумышленники рассчитывают обмануть население, используя информированность о действиях мошенников. В полученном письме говорится, что если пользователь не совершал вход в аккаунт, то ему необходимо связаться со службой поддержки. Причём сообщение приходит от аккаунта, название сервиса в котором написано с ошибкой. Например, Gos uslugi.

«Воспользовавшись предложенным номером „службы поддержки“, граждане рискуют столкнуться с мошенниками и потерять средства под предлогом защиты аккаунта. Рекомендуем удалять сообщение от неизвестных источников, а взаимодействие с госпорталом осуществлять через официальное приложение», — говорится в сообщении.