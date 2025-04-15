Для калининградского аэропорта «Храброво» продлили режим «открытого неба». Об этом говорится на официальном сайте аэропорта.

Поясняется, что соответствующее решение приняло федеральное Министерство транспорта в связи с обращением губернатора Алексея Беспрозванных. Режим продлили с 15 апреля на пять лет.

«Данный режим разрешает иностранным авиакомпаниям выполнять полеты в/из Калининград, используя пятую и седьмую свободы воздушного пространства. В свою очередь, для аэропорта „Храброво“, режим предоставит возможности по расширению географии полетов из региона и привлечению новых авиаперевозчиков. С продлением режима „открытого неба“ аэропортом „Храброво“ продолжится работа по организации сотрудничества с иностранными авиакомпаниями по тем направлениям, по которым есть разрешение на выполнение полетов с учетом текущей ситуации», — говорится в сообщении «Храброво».

Аэропорт напомнил, что на данный момент международные рейсы из Калининграда выполняются в Беларусь и Египет. Так, в Минск летает авиакомпания «Белавиа», а в Хургаду и Шарм-эль-Шейх — Almasria Universal Airlines.