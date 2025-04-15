Для калининградского аэропорта «Храброво» продлили режим «открытого неба»

Для калининградского аэропорта «Храброво» продлили режим «открытого неба»
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Аэропорт «Храброво»

Для калининградского аэропорта «Храброво» продлили режим «открытого неба». Об этом говорится на официальном сайте аэропорта.

Поясняется, что соответствующее решение приняло федеральное Министерство транспорта в связи с обращением губернатора Алексея Беспрозванных. Режим продлили с 15 апреля на пять лет.

«Данный режим разрешает иностранным авиакомпаниям выполнять полеты в/из Калининград, используя пятую и седьмую свободы воздушного пространства. В свою очередь, для аэропорта „Храброво“, режим предоставит возможности по расширению географии полетов из региона и привлечению новых авиаперевозчиков. С продлением режима „открытого неба“ аэропортом „Храброво“ продолжится работа по организации сотрудничества с иностранными авиакомпаниями по тем направлениям, по которым есть разрешение на выполнение полетов с учетом текущей ситуации», — говорится в сообщении «Храброво».

Аэропорт напомнил, что на данный момент международные рейсы из Калининграда выполняются в Беларусь и Египет. Так, в Минск летает авиакомпания «Белавиа», а в Хургаду и Шарм-эль-Шейх — Almasria Universal Airlines.

В прошлом году через калининградский аэропорт «Храброво» прошли 4,8 млн человек. Это на 11,9% больше, чем в 2023-м. Такие показатели позволили калининградской гавани занять 10 место в России по пассажиропотоку.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter