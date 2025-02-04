«Храброво» занял 10 место в России по пассажиропотоку в 2024 году

«Храброво» занял 10 место в России по пассажиропотоку в 2024 году
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»

Калининградский аэропорт «Храброво» занял 10 место в России по пассажиропотоку за 2024 год. Об этом сообщил РБК.

В прошлом году через «Храброво» прошли 4,8 млн человек. Это на 11,9% больше, чем в 2023-м. После Калининграда расположились такие города-миллионники, как Уфа, Красноярск, Самара, Челябинск, Пермь, Омск, Волгоград и Нижний Новгород. Лидерами по пассажиропотоку стали аэропорты «Шереметьево» (43,9 млн человек), «Пулково» (20,9) и «Внуково» (16).

Отрицательная динамика зафиксирована в аэропорту «Домодедово». Его пассажиропоток упал на 21,9%. Через него прошли 15,6 млн человек. Аэропорт Грозного в 2024 году выпал из категории миллионников, обслужив 950 тыс. пассажиров.

В январе гендиректор калининградского аэропорта Александр Корытный заявил, что «Храброво» в 2024 году практически удвоил объём авиаперевозки грузов. Регулярных грузовых рейсов, по словам Корытного, у аэропорта на данный момент нет, однако они могут возникнуть, так как направление активно развивается. Тогда же стало известно об увеличении годового пассажиропотока «Храброво» на 12%.

В конце декабря во время послания губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных анонсировал начало реконструкцию аэропорта в 2025 году. По его словам, после работ пассажиропоток «Храброво» увеличится с 5 до 7 млн человек. В июне 2024 примерная стоимость планируемой комплексной реконструкции «Храброво» оценивалась в 13,5 млрд рублей. Такую сумму озвучивал гендиректор аэропорта Александр Корытный.

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