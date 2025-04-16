Погода в Калининградской области 16 апреля

В среду, 16 апреля, в Калининградской области ожидается облачная погода с небольшим дождём. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +19°С, ночью столбик термометра опустится до +10°С. Скорость ветра составит от 2 до 5 м/с с порывами до 11 м/с, направление — юго-восток. Атмосферное давление в пределах нормы — 759 мм рт. ст. Относительная влажность 79%. Температура воды: 5,9°.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +16°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — +11°С. На всей территории области в течение суток пройдут небольшие дожди.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в областном центре ожидается пасмурная погода с небольшим дождём. Утром температура воздуха достигнет отметки +12,4°С, днём потеплеет до +18,1°С, вечером — до +18,4°С, осадки могут прекратиться. Влажность — до 90%.

«Утром в Калининграде и области вероятен дождь, далее к полудню и в течение дня осадки возможны лишь местами по области, при этом облачное небо (с вероятностью дымки, особенно на побережье) сохранится, прояснения с закатом мы можем увидеть лишь к вечеру. Днём тепло: +14...+18°C по области. Ветер южный/юго-восточный, слабый-умеренный (3-8 м/с)», — сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».