Местами до +29°C: прогноз погоды в Калининграде на вторую половину недели

В ближайшие дни жителей Калининграда и области ждёт жаркая «даже по меркам разгара летнего сезона» погода. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В четверг и пятницу, сложно в это поверить, регион ощутит не просто рекордный вынос тепла (которым уже мало кого удивишь), а настоящую летнюю жару: циклоническая система средиземноморского происхождения создаст в своём южном секторе очень интенсивный вынос разогретого тропического воздуха из северной Африки: температура на высоте 1,5 км поднимется до +13...+15°, что весьма жарко даже по меркам разгара летнего сезона. С учётом солнечного прогрева и без того тёплой воздушной массы можно уверенно говорить, что воздух в четверг и пятницу в регионе прогреется до +25...+28°C, а местами возможно до +29°C», — говорится в сообщении.

В четверг ночью +7...+12°C, переменная облачность, ночью и ранним утром местами ожидается туман/дымка (особенном над побережьем). Днём воздух прогреется до +25...+27°C (местами до +28°C), малооблачно (преимущественно перистые облака) и без осадков. Ветер южного/юго-восточного направления, слабый (3-6 м/с).

В пятницу ночью +11...+15°C, малооблачно и без осадков. Днём в Калининграде и области до +25...+28°C (местами до +29°C), утром и в первой половине дня малооблачно и без осадков, во второй половине дня и вечером не исключены локальные дожди и грозы, в особенности на западе региона. Ветер преимущественно южный/юго-восточный, слабый, при осадках порывистый.

В субботу, предварительно, в Калининграде и области сохранится очень тёплая погода (+20...+25°C), на побережье за счёт разворота воздушного потока со стороны моря вновь может быть холоднее (+12...+19°C), возможны локальные ливни и грозы по области.

В воскресенье в тыловую часть циклонической ложбины может быть затянут более прохладный воздух, возможно снижение температуры до +15...+20°C (на побережье — ниже).