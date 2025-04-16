Власти решили компенсировать молодым семьям с детьми часть аренды за жилье

Власти Калининградской области решили компенсировать молодым семьям с детьми часть аренды за жилье. Мера поддержки будет действовать до конца 2027 года. Соответствующее постановление правительства региона за подписью губернатора Алексея Беспрозванных опубликовано на официальном портале правовой информации.

Дополнительная разовая мера поддержки полагается в том случае, если у родителей в возрасте до 35 лет рождается ребёнок. Эта мера также распространяется на семьи, где один родитель не достиг 35-летия. Размер компенсации зависит от количества детей. Если с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027-го в молодой семье рождается первый ребёнок, то власти будут компенсировать половину фактических расходов на съём жилья, но не более 10 тыс. рублей в месяц. Поддержка будет предоставляться до достижения ребёнком трёх лет.

При рождении второго и последующего ребёнка за тот же период размер компенсации увеличивается до 75% от фактических затрат на аренду недвижимости. При этом сама выплата не может превысить 15 тыс. рублей в месяц. Её назначают до момента, пока младший ребёнок не достигнет трёхлетия.

Постановление также определяет условия назначения соцподдержки молодых семей. Так, у родителей или единственного родителя должно отсутствовать в собственности недвижимость на территории Калининградской области, которая пригодна для проживания. Право молодой семьи на получение компенсации также возникает при заключении договора найма жилого помещения, которое должно находиться в регионе.

Мера поддержки предоставляется одному из родителей или единственному родителю на основании заявления. Её будет предоставлять региональный «Центр социальной поддержки населения». Документы на получение выплаты можно будет подать через портал Госуслуг, а также в МФЦ. Подробную информацию можно получить по номеру 8 800 201 39 00 (добавочный «3»).