Соцфонд: в Калининградской области оформлен 100-тысячный сертификат на маткапитал

В Калининградской области оформлен 100-тысячный сертификат на маткапитал. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Социального фонда России.

Обладателем юбилейного сертификата стала семья Семенчиковых. «Первый ребенок, сын, в нашей семье появился в 2018 году. И вот сейчас в связи с рождением дочери мы наконец получили маткапитал, причем сразу 912 тысяч. Сертификат в личном кабинете на портале Госуслуг появился буквально через пару дней после рождения ребенка. Очень удобно, что все это произошло без лишней волокиты, никуда не нужно было ездить, доносить документы, ждать одобрения», — поделилась мама Елена Семенчикова.

В Соцфонде напоминают, что сегодня размер маткапитала при рождении первого ребенка составляет 690 266 тысяч рублей 95 копеек. За второго малыша семья получает доплату в размере 221 895 тысяч рублей 14 копеек. Если после рождения первенца право на материнский капитал ранее не возникало, то с появлением следующего новорожденного семья имеет право на государственную поддержку в сумме 912 162 тысяч рублей 09 копеек. Право на материнский капитал возникает только у родителей, имеющих Российское гражданство на момент появления ребенка, который является гражданином РФ по рождению.

Направить средства маткапитала можно на улучшение жилья, образование детей, ежемесячную выплату на ребенка до достижения им трехлетнего возраста, накопительную пенсию мамы, социальную адаптацию и интеграцию детей с инвалидностью в общество. Заявление на распоряжение средствами сертификата можно подать на портале Госуслуг.

При этом с сентября прошлого года у калининградцев появилась возможность получить остаток средств маткапитала единовременным платежом, если он не превышает 10 тысяч рублей. Заявление также можно оформить в личном кабинете на портале Госуслуг.