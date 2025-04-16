В Калининградской области назвали самых возрастных жениха и невесту в 2024 году

В Калининградской области в 2024 году самые возрастные молодожёны заключили брак в преклонном возрасте. Данные приведены в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека в регионе Владимира Никитина.

«Самому возрастному жениху, зарегистрировавшему брак в 2024 году, исполнилось 85 лет, а самой возрастной невесте — 78 лет. 58% мужчин и 56% женщин, зарегистрировавших брак в 2024 году, вступили в брачный союз впервые. Количество браков с участием иностранных граждан: 2021 год — 758, 2022 год — 570, 2023 год — 517, 2024 год — 405», — говорится в документе Никитина.

В 2023 году самому возрастному жениху, зарегистрировавшему брак в 2023 году, исполнилось 90 лет. Самой пожилой невестой стала 88 летняя женщина.