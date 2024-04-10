Самому возрастному жениху в 2023 году было 90 лет

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Самые возрастные молодожёны в 2023 году заключили брак в крайне преклонном возрасте. Об этом заявил уполномоченный по правам человека Калининградской области Владимир Никитин на заседании постоянного комитета Заксобрания в среду, 10 апреля.

«Более старшие категории влюбляются, женятся, это здорово — старше 65 лет. <...> Самому возрастному жениху, [зарегистрировавшему брак в 2023 году], исполнилось 90 лет, а невеста самая такая пожилая — 88 лет. Молодая, да», — рассказал в своём отчете Никитин, не уточнив, являлись ли мужчина и женщина парой.

В феврале Калининградстат подсчитал, что в 2023 году в регионе зарегистрировали 5361 развод и 7314 браков. Число разводов на территории региона за год выросло — их на 157 больше, чем годом ранее. Число браков сократилось на 1615.

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