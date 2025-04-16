Экс-замминистра здравоохранения Берездовец отправили под домашний арест

Бывшего заместителя министра здравоохранения области и действующего заместителя главного врача Городской детской поликлиники Наталию Берездовец отправили под домашний арест. Решение вынесли на заседании Ленинградского районного суда в среду, 16 апреля, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Следствие и прокуратура настаивали на СИЗО. В обосновании своих требований сторона гособвинения утверждала, что мера пресечения, не связанная с изоляцией Берездовец от общества, может помешать производству уголовного дела. Адвокат обвиняемой указал на «наскоро сшитое дело», в котором нет достаточных обоснований для назначения СИЗО.

Судья отказала в удовлетворении ходатайства следствия и назначила Берездовец домашний арест до 14 июня.

Ранее «Новый Калининград» рассказывал, что сентябре 2024 года полиция проводила проверку в отношении заместителя министра здравоохранения Калининградской области Наталии Берездовец, которая параллельно занимала должность педиатра в Городской детской поликлинике. В правительстве утверждали, что Берездовец подрабатывала врачом в свободное от работы в министерстве время. При этом источники утверждали, что медсёстры и врачи поликлиники её на работе не видели, хотя зарплата врача замминистра выплачивалась.

Тогда же в пресс-службе правительства «Новому Калининграду» со ссылкой на службу по противодействию коррупции сообщили, что в 2020 году Наталия Берездовец, занимая пост замминистра здравоохранения, подавала уведомление о намерении занимать иную оплачиваемую должность врача-педиатра детской поликлиники. На заседании комиссии было принято решение рассмотреть этот вопрос дополнительно, чтобы исключить возможный конфликт интересов (поликлиника подчиняется министерству здравоохранения, замминистра могла иметь личную заинтересованность). При этом на повторном заседании комиссии было принято решение разрешить совместительство «в свободное от основной работы время» и при соблюдении законодательства. На уточняющий запрос «Нового Калининграда» о том, когда замминистра может совмещать работу, в минздраве сообщили, что в министерстве Наталия Берездовец работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Режим работы поликлиники — с 8.00 до 20.00 в будние дни, с 8.00 до 14.00 в субботу.

Позже Берездовец уволилась из минздрава. В настоящее время в министерстве здравоохранения информацию о нарушениях в Городской детской поликлинике не комментируют, ссылаясь на тайну следствия.