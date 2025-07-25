В СК пообещали отправить дело замминистра Берездовец в суд «в обозримом будущем»

Дело бывшего заместителя министра здравоохранения Калининградской области и на апрель 2025 года действующего заместителя главного врача Городской детской поликлиники Наталии Берездовец в руководство регионального СК назвало сложным в доказывании и требующим человеческих ресурсов и временных затрат. О том, что оно в скором времени дойдёт до суда, «Новому Калининграду» сообщил в пятницу, 25 июля, и.о. руководителя регионального управления Следственного комитета Дмитрий Канонеров.

«Я понимаю, что с точки зрения людей, которые не связаны с юридической спецификой, кажется, что всё очень долго, что какая-то идёт волокита, — сообщил о деле Берездовец Канонеров. — На самом деле, это не так. Преступления, которые являются не совсем очевидными и сложными в доказывании, требуют не только человеческих ресурсов, но и временных затрат. Это дело находится в производстве, собираются дополнительные доказательства вины бывшего замминистра здравоохранения. Ей предъявлены обвинения. Я думаю, что в обозримом будущем мы закончим расследование, и это уголовное дело отнесём или довезём [в суд], в зависимости от его объема».

Напомним, что в середине апреля этого года Наталия Берездовец решением Ленинградского районного суда была отправлена под домашний арест.

Ранее «Новый Калининград» рассказывал, что сентябре 2024 года полиция проводила проверку в отношении заместителя министра, которая параллельно занимала должность педиатра в Городской детской поликлинике. В правительстве утверждали, что Берездовец подрабатывала врачом в свободное от работы в министерстве время. При этом источники утверждали, что медсёстры и врачи поликлиники её на работе не видели, хотя зарплата врача замминистра выплачивалась.

Тогда же в пресс-службе правительства «Новому Калининграду» со ссылкой на службу по противодействию коррупции сообщили, что в 2020 году Наталия Берездовец, занимая пост замминистра здравоохранения, подавала уведомление о намерении занимать иную оплачиваемую должность врача-педиатра детской поликлиники. На заседании комиссии было принято решение рассмотреть этот вопрос дополнительно, чтобы исключить возможный конфликт интересов (поликлиника подчиняется министерству здравоохранения, замминистра могла иметь личную заинтересованность). При этом на повторном заседании комиссии было принято решение разрешить совместительство «в свободное от основной работы время» и при соблюдении законодательства. На уточняющий запрос «Нового Калининграда» о том, когда замминистра может совмещать работу, в минздраве сообщили, что в министерстве Наталия Берездовец работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Режим работы поликлиники — с 8.00 до 20.00 в будние дни, с 8.00 до 14.00 в субботу.

Позже Берездовец уволилась из минздрава. В настоящее время в министерстве здравоохранения информацию о нарушениях в Городской детской поликлинике не комментируют, ссылаясь на тайну следствия.