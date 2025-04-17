Калининградстат: в регионе увеличилось производство рыбных консервов

В Калининградской области по итогам 2024 года увеличилось производство рыбных и плодоовощных консервов. Об этом сообщает Калининградстат.



В 2024 году было произведено 124,5 млн банок рыбных консервов. В 2023 производство составило 114,7 млн банок, ещё годом ранее — 119,7. Также увеличилось производство плодоовощных консервов: в 2024 году изготовили 13,3 млн банок, в 2023 — 12 млн. Уменьшился же выпуск мясных (мясосодержащих) консервов (52,5 млн банок — в 2024 году, 52,9 млн — в 2023).



При этом в январе-феврале 2025 года в регионе произвели 7,1 млн банок мясосодержащих консервов, что на 12% больше по сравнению с январём-февралём 2024.

Розничная продажа консервов из мяса и мяса птицы в 2024 году составила 544,3 млн рублей, из рыбы и морепродуктов — 1009,6 млн.