Погода в Калининградской области 17 апреля

Днём в четверг, 17 апреля, в Калининграде ожидается облачная погода с прояснениями без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +26°C. Атмосферное давление — 758 мм, ветер юго-восточный, 3 м/с. Вероятность осадков — 0%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +24°C, на востоке области +28°C. На всей территории региона осадков не ожидается.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в четверг ясно. Температура утром +16°C, днём +27°C, вечером +22°C. Влажность составит 100%, давление — 759 мм.