Погода в Калининградской области 17 апреля

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Днём в четверг, 17 апреля, в Калининграде ожидается облачная погода с прояснениями без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +26°C. Атмосферное давление — 758 мм, ветер юго-восточный, 3 м/с. Вероятность осадков — 0%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +24°C, на востоке области +28°C. На всей территории региона осадков не ожидается.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в четверг ясно. Температура утром +16°C, днём +27°C, вечером +22°C. Влажность составит 100%, давление — 759 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области » сообщают, что «туманные пейзажи еще видны над северным побережьем — пелена рассеется уже в ближайшие часы. Над Калининградом и остальной частью области — ясно, а значит с рассветом начинается прогрев тропической воздушной массы африканского происхождения, которая принесёт нам сегодня по-настоящему жаркий летний день! У суточных рекордов нет шансов устоять: к обеду воздух в Калининграде и области прогреется до +25...+28°С (!), на побережье до +22...+27°С. В первой половине дня — преимущественно ясно, после обеда на небе появится пелена просвечивающих лучи облаков верхнего яруса (перистые). Без осадков. Ветер юго-восточный, слабый (3-6 м/с). В общем, одеваемся сегодня по-летнему и наслаждаемся июльской погодой».

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