В России создали препарат для лечения рака

Препарат для лечения рака, который не имеет аналогов в мире, создали в России. Его безопасность доказали судом. Об этом сообщает РИА Новости.



В документе суда говорится, что препарат позволяет лечить онкологические заболевания вне зависимости от стадии заболевания. «Афотид» уже применяют при лечении на добровольцах.

Разногласия между разработчиком лекарства — фирмой «Лина М» из подмосковного Королёва и Минпромторгом РФ рассматривал 9-й Арбитражный апелляционный суд. Министерство требует расторгнуть заключенный с ООО в 2014 году госконтракт на 150 миллионов рублей на НИОКР «Трансфер зарубежных разработок инновационного лекарственного средства белково-векторной доставки актиномицинового ряда для лечения онкологических заболеваний».

Кроме того, Минпромторг хочет взыскать с разработчика более 117 миллионов рублей неотработанного аванса и более 80 миллионов процентов за пользование чужими средствами. Ведомство утверждает, что просрочка по НИОКР превысила шесть лет, но результат, представляющий потребительскую ценность, не достигнут.

В ноябре Арбитражный суд Москвы расторг контракт и взыскал с ООО «Лина М» более 117 миллионов рублей, но не проценты. Обе стороны обжаловали решение. Апелляционная инстанция сократила взыскание до 14 миллионов рублей. Она согласилась, что задержка была вызвана объективными причинами, поскольку разрешение на клинические испытания разработчику дали с опозданием на год, а позже испытания прекращались из-за запрета на набор добровольцев во время пандемии. Затем из-за западных санкций потребовалось создавать отечественное оборудование, например гомогенизатор полимерных частиц высокого давления. В итоге апелляция решила, что ответчик создал социально значимый для общества препарат.