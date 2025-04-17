Директора калининградской школы оштрафовали за нарушение прав школьницы с ОВЗ

По постановлению прокуратуры директор калининградской школы оштрафован за нарушение прав учащейся с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки по обращению матери 8-летней школьницы с ограниченными возможностями здоровья прокуратура установила, что образовательным учреждением в Центральном районе не исполнены рекомендации для обучения ребенка, который нуждается в услугах ассистента и тьютора.

Директор школы оштрафован судом на 10 тыс. рублей. Устранение нарушений находится на контроле ведомства.